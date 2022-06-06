爭取桃園市長提名的國民黨台北市前議員羅智強，日前表示將向國民黨桃園市長參選人張善政提出3個「公正、自信、無私」的建議，昨先表示只要張補足程序正義，他將立刻退出桃園市長選舉，未料羅今（6日）晚間突然宣布退選，大量網友湧入張善政臉書留言「不敢初選，真是沒膽識」、「無法服眾」，至晚間8時許已逼近3千則。

羅智強今晚在臉書發文表示，「成全了你的瀟灑與冒險，成全了我的碧海藍天」，「一個人的成全，好過一群人的糾結」，因此決定退出桃園市長選舉，同時更強調，「祈福走桃園」活動仍會繼續，他也會繼續為台灣人民祈福，「明天，碧海藍天」，引起許多網友及政治人物關心。

羅智強宣布退選之後，張善政「我接受國民黨徵召擔任桃園市長候選人」臉書也被大量網友留言灌爆，許多人力挺羅智強，批評張善政「可憐哪，朱立倫的棋子」、「你滿意了吧！等著落選吧！」、「不敢初選，真是沒膽識」、「笑死，當初不是要去做農夫，怎麼跟某個騙神明的一樣」、「既然羅智強成全國民黨了，國民黨別想在我周遭任何人身上，拿走一張票」、「原本對您非常敬佩，原來您也禁不住誘惑，失望至極」。