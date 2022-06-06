蔡英文總統今晚在臉書表示，目前我們5-11歲兒童疫苗涵蓋率74.2％，且持續上升中，卻遭網友質疑是「假新聞」，根據疫情指揮中心說法，疫苗接種率只有60.5％，至於74.2％則是加上確診幼童數之後的涵蓋率，網友還問指揮中心「要不要出來打假？」

今天，許多學校恢復實體上課，家長們都很關心自己孩子的防疫。蔡英文在臉書表示，目前我們5-11歲兒童疫苗涵蓋率74.2％，且持續上升中。與國際相比，台灣兒童疫苗覆蓋率算非常的高，也請家長可以選擇帶孩子去接種疫苗。

不過網友卻發現，蔡英文的說法和陳時中不同，陳時中今天表示，全台5至11歲幼童疫苗接種率為60.5％，若再加上確診幼童數，社區涵蓋率已達74.2％，顯然蔡英文是把確診染疫的兒童也算上去，並非當前的疫苗涵蓋率。

網友要求老是在記者會澄清假訊息的疫情指揮中心和陳時中，要不要澄清蔡英文的「假消息」。網友也陸續在蔡英文臉書留言痛批「與病毒共存之後，十幾個孩子走了！才在大內宣」，還以行政院長蘇貞昌日前的說法大酸「一定要打贏防疫的選戰，下架無能無良執政！」、「感謝總統，用FB防疫，用FB守住病毒第一線，發文抗疫萬歲」。