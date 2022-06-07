許姓民眾消費逾1萬2000元，卻找不到當初的發票。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁抽出頭獎，沒想到從缺。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

搭配五倍券，嘉義縣政府推出振興加碼抽獎活動，上月中抽出最大獎500萬元輕豪宅得主，結果這名幸運得主許姓民眾卻拿不出發票。縣府新聞行銷處表示，依照規定，得獎者須出示發票供主辦單位核對、領獎，但得主至今未提出發票，已認定不具資格。

嘉義縣的振興加碼抽獎活動，自去年10月8日至今年4月30日止，共吸引2萬5000名會員註冊，發票登錄張數超過86萬張，總消費金額近5億元。嘉義縣長翁章梁從逾77萬組的序號中，抽出500萬輕豪宅、142萬輕遊艇、三昧堂精緻手工天官戲偶得主，最後由一名在竹崎鄉消費1萬2000多元的許姓民眾抽中輕豪宅。

但到領獎日前，許姓民眾因拿不出中獎發票，被認定喪失資格。縣府表示，當初建商捐出輕豪宅做為抽獎品時，簽約內容為公益活動使用；新聞行銷處長蕭英成說，這波抽獎已結束，正與贊助單位協商，是否納為未來縣府舉辦類似活動的抽獎品。