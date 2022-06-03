財政部賦稅署表示，為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，自2011年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎1000萬元中獎號碼1組，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票後，截至2022年1-2月期累計67期，可兌領特別獎的發票共有885張，已兌領647張，創造了647位千萬富翁。

財政部賦稅署說明，今年3-4月期統一發票獎金1000萬元特別獎中獎號碼已於111年5月25日開出，特別獎中獎發票有19張，領獎期間為6月6日至9月5日，連同今年1-2月期仍在領獎期限(7月5日)內尚未兌領之2張特別獎中獎發票，合計有21個特別獎等待中獎民眾領取，其中有9張雲端發票，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅。

紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。

賦稅署特別呼籲，為避免錯失領獎先機，請民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。