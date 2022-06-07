總統教育獎得主李冠郁6日自中山國小畢業，從校長蕭木川手中接受校長獎。（中山國小提供）

高雄市今年唯一總統教育獎國小組獲獎學生李冠郁6日自鼓山區中山國小畢業，雖因腦性麻痺但不向生命低頭，因在校期間表現優異，獲頒校長獎及綜合表現獎，即將升上國中的他有個心願，就是寫出1套能幫助身障者學習的APP。

校方透露，李冠郁出生時僅7個月，因早產體重才900多公克，在加護病房保溫箱裡住了將近2個多月才回家。1歲時被診斷為腦性麻痺，此後每天均得到醫院做物理、職能治療及復健，直到4歲終於能站起來，搖晃的一步一步慢慢走。

升小四的暑假，因長年搖晃行走、坐姿問題，導致李冠郁的髖關骨嚴重突出，必須開刀切除接回。手術後的疼痛令他在復健時眼淚直流，行動也比以前更困難，因無法自己坐上輪椅、也無法爬樓梯，得由媽媽背上背下。

不忍媽媽的辛苦，也不願帶給其他人負擔，李冠郁咬牙慢慢練習上下樓梯，至今仍須依賴助行器行走，但他從不因身體障礙而氣餒，尤其每年運動會就算註定已是最後1名也不放棄，靠著助行器獨立「跑」完全程。

熱愛學習的他，參加學校舉辦的1-8級唐詩會考，提前於二年級全數背完，主動報名參加國語、英語、閩南語朗讀比賽，還在反毒舞蹈比賽中獲得第2名，並榮獲高雄市111年度「生命教育校園3Q達人-AQ達人」國小組優選。

校長蕭木川說，李冠郁在校6年展現堅毅個性，從不以肢體不便退縮，懂事進取令人疼惜，尤其藝文與語言表現優秀，獲總統教育獎，全校師生以他為榮。導師丁宇軒說，李冠郁肢體不便從不向生命服輸，正向能量感動與影響許多人。

師長們形容，李冠郁即使行動不變，但總掛著燦爛笑容，就像小太陽，溫暖了大家的心。將升國中的他則期許自己繼續在學業上精進，未來要朝程式語言方面學習，希望能開發1套幫助身障者學習的APP，讓身障也能學習的更便利。