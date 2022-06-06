天成飯店集團推出「Cosmos CLUB APP」會員回饋計畫，集結旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、桃園悅華大酒店、天成文旅－繪日之丘、天成文旅－華山町、天成文旅－蜂巢、瑞穗天合國際觀光酒店、世貿國際會館與旗下各餐飲品牌，消費100元即可獲得1點，點數抵用1點等於1元，即享超值商品兌換。此外，會員獨享入會禮100點、生日禮與專屬優惠券，一指輕鬆點，開啟享樂生活。

2022年6月30日前加碼最高點數5倍送，凡合格消費累積當月達3,000元以上，即可享有會員點數加碼回饋，累積50,000元最高可獲得點數5倍回饋，累積消費金額越高點數回饋越多！

天成飯店集團表示，「Cosmos CLUB APP」會員回饋計畫，讓會員每一筆消費都能享受到回饋，任一館別消費住宿或餐飲消費100元即贈1點，豐富的商品兌換，包含：享吃、享買、享住三大類別。其中，會員點數2,000點即可兌換瑞穗天合國際觀光酒店城堡／莊園客房平日升等券、1,800點可兌換台北花園大酒店全新雅緻客房或天成文旅－華山町住宿一晚等。享吃兌換則包含：120點的花比麵包坊人氣品項－椰香蔓越莓一條，或台北天成大飯店每月滷製超過4,000斤的寧式東坡肉，10人份只要1,380點等。另外，天成文旅嚴選商品、飯店客製化的零食－柚香乖乖，每包50點也是最受消費者喜愛的選項之一，兌換商品有超過上百種的商品可供選擇。