MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)行情大好，儘管有大陸封控衝擊，5月營收依舊有多檔衝上新高，包括杰力(5299)、大中(6435)、富鼎(8261)等單月營收均創高，今股價也同步反映基本面利多，大中早盤一度大漲逾6%，杰力、尼克森(3317)、富鼎盤中漲1%上下，在大盤下跌逾百點之際，逆勢強漲。

杰力5月營收2.6億元，月增加1.88%、年增加13.96%；累計前5月營收12.51億元、年增加21.42%。

大中5月營收3.7億元，月增加15.31%、年增加49.86%；累計前5月營收16.59億元、年增加36.03%。

富鼎5月營收4.37億元，月增加33.44%、年增加21.47%；累計前5月營收18.97億元、年增加11.6%。

尼克森5月營收2.54億元，月增加1.76%、年增加 4.31%；累計前5月營收10.22億元、年增加3.16%。

現階段儘管面臨消費性電子市場低迷，但因MOSFET終端應用普及，包括工業、汽車、通訊領域等，對MOSFET皆有不同的效能要求，數量上的需求也日益高漲，加上目前晶圓代工產能尚未完全舒緩，故整體MOSFET市場需求仍強勁，後續產品報價仍有調高可能。