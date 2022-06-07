【全程影音】24小時火化惹議！陳時中仍不鬆口遺體能否放冰櫃 趙少康針對時事最新回應

衛福部長陳時中否認要求確診者遺體24小時內火化爭議延燒，中廣董事長趙少康今批評，這兩年屢見大家哭著看不到親人最後一面，或看到親人被以屍袋運走只能遙祭，陳都不看新聞？陳的問題就是不敢負責、不願意負責。

趙少康表示，如果疫情很嚴重，傳染很強，為防止疫情擴散，要求將確診者遺體立刻火化，大家都沒話講，但現在陳時中說沒有規定，對這些往生者家屬是二次傷害，自責覺得既然沒有規定，當時怎就草草的把來不及見最後一面長輩送走？

趙少康說，慎終追遠、民德歸厚，國人對家人與長輩後事都很重視，生死大事，原本也就要慎重處理；現在防疫第一線的地方政府都不清楚陳時中所稱的「盡速」意義，陳沒錯？呼籲陳把責任擔起來，把「盡速」規定講清楚，讓各界有所遵循。

國民黨新北市黨部發言人蕭敬嚴表示，2個月前地方有位90多歲老奶奶，原身體健康，卻因到醫院做例行健康檢查染疫，確診2天內就辭世，家人送健康媽媽到醫院做健檢，下次再見到時，已裝在冰冷骨灰罈裏，陳時中能感受家屬遺憾？

蕭敬嚴說，疫情至今已釀逾3000位民眾死亡，地方政府與醫院依規定24小時內火化遺體，讓許多遺屬沒法見亡者最後一面，結果現在陳時中卻否認相關規定，那至今燒的遺體是燒什麼意思？政府把這件事當兒戲，難道不怕有報應？