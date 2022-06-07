說到底，這也不是一面真正的冠軍旗幟，而是放在球場外的複製品；但當它不翼而飛後，還是被球迷們大大消遣一番，「怎麼來的就怎麼去」，引發網友熱烈討論。

休士頓太空人主場Minute Maid Park有一個廣場，設置10多支旗桿，部分旗桿掛著印上年份的旗子，記載太空人的冠軍歷史，包括先前在國家聯盟時期的成績。自2015年以來，太空人拿過1次世界大賽冠軍（2017）、2次美聯冠軍（2019、2021），這次遭竊的就是17年旗。

當年他們先在美聯冠軍賽淘汰紐約洋基，世界大賽再擊敗洛杉磯道奇，拿下隊史首座世界冠軍。沒想到後來爆出作弊事件，掀起軒然大波，也讓洋基、道奇這兩支自認「遭遇不公平對待」的球隊，始終耿耿於懷。

太空人利用視訊設備作弊的「太鼓達人」事件，制服組、教練團都有人因此受到懲罰，不過參與的球員們至今平安無事，不少人忿忿不平。這次旗幟被偷，推測應是不爽太空人作弊的球迷所為。

旗子被拔掉的消息傳開後，不少媒體、網紅分享，社群平台更是掀起熱議，連台灣PTT都有人討論，「怎麼來的就怎麼去」、「估計小偷不是洋基迷就是道奇迷」、「偷竊偷來的東西算竊盜嗎」、「不是你的就不是你的」、「沒差吧，球團再做一個鎖回去就好」。