台北市長年底選戰備受矚目，國民黨徵召青壯派立委蔣萬安參選成定局，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今接受廣播節目專訪分析，過去藍營與綠營在台北市的票數比例大約是55％比45％，而這次三角督的情況下，蔣萬安大約可以拿到40％，而以市議員來看，大約可拿到58萬票左右。

黃呂錦茹分析，以初估來算，市議員的部分，國民黨基層票57.9萬、民進黨40.8萬其他去分；黃也提到，蔣萬安是歷屆市長候選人最年輕的僅43歲，他也有自己的團隊，會有一些比較新潮的想法；至於現任副市長黃珊珊如參選會有什麼樣的表現，黃呂錦茹表示，黃珊珊畢竟不是柯文哲，加上柯文哲天天罵民進黨，大概局勢就是這樣。

黃呂錦茹預估，台北市的投票率約7成左右，以現代台北市人口少了205萬來看，7成約140萬，民調雖然起起落落，但蔣萬安通常可以穩居前面，她預約，這次蔣萬安可以拿到約4成的選票。

被問到如何分析陳時中或林佳龍，黃呂錦茹說，一直都有把民進黨可能推出的人來出來做民調，陳時中的民調在黨內還是最好，至於林佳龍的部分，黃指出，綠營在台北市歷屆得票率最高是蘇貞昌與郝龍斌對決，蘇當時拿下43.8％的支持率，但林佳龍不是蘇貞昌。

她也直言，林佳龍有沒有待過台北市？他了解台北市民在想什麼嗎？台北市民是很理性的，至於陳時中的部分，黃說，民進黨大概7到8月會出手，但早出手晚出手都一樣，陳時中在防疫上有利有弊，但目前來看他雖然對黨貢獻良多，但有許多超前部署仍不夠，民眾也會質疑他的能力上不足。

至於蔣萬安年紀很輕，是否能擔任北市的領頭羊？黃呂錦茹說，他跟議員的共處都很好，都是年輕人的談話。