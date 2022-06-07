鳳林四路車禍，女騎士疑因閃避野狗自摔。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

路邊突然衝出動物，機車騎士因閃避不及釀成交通事故時有所聞。高雄林園大寮區近期就出現不少件意外，如大寮區日前在鳳林四路，就一名老婦人疑似因閃避衝到馬路上的狗，發生車禍，最後不幸身亡，在林園也同樣也有狗狗突然竄出，騎士摔得全是傷。市議員邱于軒接獲不少陳情案，除了會勘要加強路燈亮度，也會跟當地愛媽溝通。

路邊監視器拍下，5月31日凌晨4時許，鳳林四路上一隻狗狗跑過馬路時，後方一名女機車騎士疑似閃避不及，整個人滑行重摔倒在地，機車零件噴飛，遺憾的這名老婦人最後送醫仍不治，原先要出門買肉粽食材，卻發生憾事令家屬悲慟；事隔幾天，林園區文賢北路和文昌街路口，6月2日下午18時許，也是2隻野狗突然衝出來，導致許姓女騎士迎面撞上，連人帶車摔倒在地，所幸僅手腳擦傷。

高雄市市議員邱于軒表示，近期收到不少陳情案，這類問題時常在鄰里間發生，除了近期先會勘路燈狀況，提高路亮度，她也說，會跟附近餵養流浪狗的愛媽溝通，希望找到狗狗的餵養人，來處理問題。

經統計，今年度林園分局轄區因動物造成交通事故共77件，包含有飼主及流浪動物。警方呼籲駕駛人行車應遵守交通規則，切勿速超行駛，並應隨時注意車前狀況，保持安全距離及間隔，以應有突發狀況隨時反應；也並呼籲民眾勿隨意餵食流浪犬隻，遇有流浪犬隻於道路上亂竄，影響行車安全，可通報高雄市動物保護處人員到場。

高雄市動保處也說，今年1至5月，於大寮區總共派案82件，捕捉35隻，林園區總共派案46件，捕捉13隻。捕捉流浪犬以精準捕捉為原則，以會追咬人、追車影響到民眾生活捕捉及移除，民眾通報問題犬會持續派案處理，餵養人也會協助勸導為主。

由於市郊養狗型態大多放養，故流浪犬族群有些是家犬部分，呼籲在地飼主要管理好家犬，並且依規定植入晶片登記、注射狂犬病疫苗、結紮及外出要繫繩，盡到飼主責任四合一，違反規定者，動保處將依動保法及相關法規處理。

但邱于軒也提到，流浪狗問題不能不解決，尤其大寮區第81期重劃區就在附近，建議未來勢必還是要有安置流浪貓犬的地方。