新北市政府與數位旅遊平台Agoda共同推廣近百家取得「新北OK標章」的合法旅宿，也期待更多旅宿業者加入OK標章行列。新北市政府提供

隨著許多國家紛紛重啟國境，全球旅遊需求可望大幅提升，基於促進旅遊安全及產業復甦之共同目的，新北市率先與數位旅遊平台Agoda簽訂合作意向書，於訂房平台上登載新北市近百家取得「新北OK標章」的旅宿業者，讓旅客放心出遊安心住宿。同時，Agoda並將新北市OK標章翻譯成39種語言，提升能見度及擴大國際知名度。

取得「新北OK標章」的合法旅宿現場防疫措施包含提供酒精、設置隔板、從業人員佩戴口罩等，與業者共同努力迎接更多的國內外旅客到訪。 新北市政府提供

自109年起推出「新北OK標章」，新北市合法旅宿倘配合完成防疫自主管理檢查，包括從業人員的自主健康管理、接待旅客時的防疫作為、公共空間及客房的清潔消毒方式等，並承諾持續維持服務水準，即可取得「我OK你FUN心」安心旅遊標章。

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，新北市政府在推廣旅遊的同時將防疫視為首要考量，此次與Agoda共同推廣近百家取得「新北OK標章」的合法旅宿，也期待更多旅宿業者加入OK標章行列，相關申請文件可至「新北市觀光旅遊網行政資訊網-COVID-19防疫專區-旅宿業標章」專區查詢下載。

Agoda台灣副總經理齊彥喆表示，國內外旅客訂房平台上選擇住宿時，凡是取得「新北OK標章」的合法旅宿，其介紹頁面將標示OK標章之圖示，提供旅客選擇安心的住宿場所參考指標。Agoda亦與多國政府單位合作，在平台上登載清潔旅宿標章，幫助旅客及旅宿夥伴做好準備，迎接安全旅程。

此外，新北市觀光旅遊局也不定期現場抽查業者執行防疫狀況，及要求業者填報自主管理檢查表，確保業者維持服務品質，以期在旅遊復甦階段，藉由產官界的共同努力，將新北市打造成為安全的旅遊目的地，審慎迎接更多的國內外旅客到訪。更多旅遊資訊請上新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁查詢。

新北市觀光旅遊網：https://newtaipei.travel/

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