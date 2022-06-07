吳霏新歌〈But I〉將於6月8日至10日在HIT FM電台首播。（環球音樂提供）

吳霏新歌〈But I〉、MV10日全面深情上線。（環球音樂提供）

吳霏曾獲《聲林之王2聲境傳奇》13強、加入《全明星運動會》第3季後，在跳遠項目中表現驚人。他近來「回歸本業」推出新歌〈But I〉，他表示：「《全明星運動會》對我來說是個分水嶺，我正式從運動員退休了，帶著運動員的精神，下一個目標是金曲獎、小巨蛋！」

年僅21歲的吳霏，國中加入田徑運動的撐竿跳項目，拿下多面金牌，更出戰亞洲青年錦標賽他年初創作歌曲〈各就各位！預備！〉，講述自己受傷後仍奪下全中運冠軍，從來不放棄的鬥志帶著他到不同領域。

而熱愛音樂的他，退下運動員身分後專心朝著音樂夢前進，吳霏形容，高中練體育時玩音樂，叫「不務正業」，現在《全明星》畢業後回來舞台，叫「回歸本業」！

他的新歌〈But I〉是首旋律抒情饒舌歌曲，由吳霏填詞並與跳蛋工廠音樂總監lil Pan潘信維與吳霏共同作曲，並由他親手製作。熱愛Hip-Hop及重節奏音樂的他，首度打開抒情歌的大門，唱出這首告白情歌，歌詞講述男孩愛上一個女孩，卻沒有能力給她好的生活，最後只能佯裝瀟灑地離去。

性格上有點大男人的吳霏，從小是與媽媽跟姊姊們一起長大，養成他鐵漢柔情的性格，他認為要給女生好的未來，經濟是非常必要的一件事，如果沒辦法達到自己的理想期望，他會選擇忍痛放女生走，吳霏超MAN的愛情觀，可以在歌曲裡一探究竟！

而吳霏外表雖是潮酷新人，但內心有著「老靈魂」，不能讓女生提重物、主動讓女生靠內側走、要懂得保護女生⋯⋯，喜愛戶外運動的他希望另一半也能參與其中，「不一定要跟著上山下海，陪在旁邊就可以啦。」他笑著說，不過現階段他全心投入熱愛的音樂，在運動與音符間勇敢追夢的，他也預告個人首張專輯已完成90％，請大家拭目以待。