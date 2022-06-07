高雄市7日新增1萬2555名肺炎確診個案，破高雄今年確診最高紀錄。衛生局分析，連假期間群聚熱絡導致確診人數暴增。50至64歲族群確診數量暴增，可預見未來家庭、職場風險仍高，民眾須小心防範。醫師也提醒，南部地區未來將會看見「兒童多系統炎症徵候群」（MIS-C）發生，家有5至13歲兒童須小心。

市長陳其邁表示，針對確診者，高市關懷包8日起將新增給確診者使用的1支快篩，用於第7天解隔前、自我確認用。高市盛行率目前升至8.46％，逐步往最高峰邁進。高市廣發快篩，6月初共計發出280萬劑，有助於找出更多感染者，盡快度過高原期，邁向群體免疫。

衛生局強調，高市仍有50.1％空床率，防疫旅館仍有88％空床率，防疫量能充足。

教育局表示，高中以下學童確診人數為1495人，假日群聚加上學生廣泛使用快篩，導致確診人數上升。國高中生第二劑施打時間點即將到來，將安排二、三劑的施打。

針對兒童多系統炎症徵候群（MIS-C），醫師提醒，好發於0至19歲之間，發生率約為十萬分之2，常在確診後2至6周發生，致死率最高2％。診斷要件為發燒大於等於3天，炎性指標升高，有新冠病毒感染證據，就會出現皮疹、皮膚黏膜炎症或結膜炎，低血壓或休克、心臟功能不良（5成以上）、凝血功能異常、急性腸胃道症狀中兩項以上症狀，南部地區未來有機會看到。

醫師警告，兒童或青少年不要以為確診過後就真有「無敵星星」，若六周內出現持續發燒、超過一個月以上持續發燒，有腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈目眩等症狀，就該立刻就醫。