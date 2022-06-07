年底九合一選戰逼近，政黨都摩拳擦掌準備，台北市更是萬眾矚目。今（7）日國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹接受資深媒體人黃光芹專訪時指出，過去藍營與綠營在台北市的票數比例大約是55％比45％，這次北市「三腳督」的情況下，國民黨立委、台北市長參選人蔣萬安應該可以拿到4成選票，甚至還會往上衝，年底應該會歸位。

黃呂錦茹今接受廣播節目《新聞不芹菜》專訪時表示，2018年台北市長選舉，無黨籍的柯文哲得票率41.1％、國民黨丁守中40.8％，民進黨姚文智17.3％，而台北市的投票率約7成，但今年較大的變數在於，台北市副市長黃珊珊在多項民調支持度都有近2成，因此黃呂錦茹預測，這次蔣萬安可以拿到約4成的選票，甚至應該還會往上衝，年底應該會歸位。

至於北市議員選舉的部分，黃呂錦茹分析，國民黨2018年時有7名年輕議員當選，今年也提名了許多新人，且目前掛國民黨黨籍的里長有282名，全部里長數為456人，因此國民黨台北市議員的基本總數票應該約有58萬，今年有望可以再更多；至於蔣萬安能否擔任台北市的領頭羊，黃呂錦茹坦言，蔣萬安其實可以擔任領頭羊，他跟議員的共處都很好，非常不錯。