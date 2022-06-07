台中市西屯區泰安國小校門口的家長接送區通學步道因設計不良，每到上放學時段交通就大打結，還因此引發家長間的衝突糾紛。台中市議員楊正中批評，只要將步道打通就能解決，問題卻存在10年未解，呼籲教育局正視問題，盡快改善此沉痾；教育局長楊振昇允諾，會盡速了解後檢討改善。

泰安國小位在環中路旁，車流量大，校方在校門口警衛室旁設置通學步道接送專區，步道寬度約4公尺，長度50公尺，換算面積約有60坪；因為步道設計盡頭並未打通，許多家長直接開車駛入接送區，待學童下車進入校園後，家長必須在車道內調頭迴轉，交通因此打結。

楊正中表示，泰安國小通學步道每到上放學尖峰時段，交通就打結，家長車輛來來往往，常常壅塞擠成一團，甚至發生大小擦撞，險象環生，也造成家長間的衝突紛爭。

他說，多年來時常接到家長向他陳情反映，抱怨校門口的接送區動線不良；他多次到校門口勘查，發現問題並非無解，只需要將步道南端打通成為出口，接送區成為單行道車道，家長就不必再原地倒車、調頭，順向駛入後由出口駛出，動線順暢多了。

楊正中強調，「人民的小事，就是政府的大事」，花小錢辦大事是政府機關應該要做的事；問題發生1年是缺失，存在長達10年就是沉疴，接送區都是屬於校地並非公有地，沒有徵收問題，卻遲遲未見車道打通，他反問教育局面對學校十多年沉疴要不要思考解決改善，也建議市長盧秀燕應列入市府管考追蹤完成時效，才能解決？楊振昇回應，會盡速了解後，研議如何改善。