中國人民銀行公布，5月末中國外匯存底為3.128兆美元，按月增加80.6億美元，結束此前連續4個月跌勢。高於預期的3.120兆美元

人行數據還顯示，5月末官方儲備資產中黃金儲備1,151億美元，4月末為1,197億美元。以盎司計，5月底黃金儲備6,264萬盎司，為連續33個月保持不變。

大陸外管局表示，5月外匯市場運行總體平穩，境內外匯供求保持基本平衡。中國經濟長期向好的基本面沒有改變，將支持外匯存底規模保持總體穩定。