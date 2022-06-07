中國人民銀行公布，5月末中國外匯存底為3.128兆美元，按月增加80.6億美元，結束此前連續4個月跌勢。高於預期的3.120兆美元
人行數據還顯示，5月末官方儲備資產中黃金儲備1,151億美元，4月末為1,197億美元。以盎司計，5月底黃金儲備6,264萬盎司，為連續33個月保持不變。
大陸外管局表示，5月外匯市場運行總體平穩，境內外匯供求保持基本平衡。中國經濟長期向好的基本面沒有改變，將支持外匯存底規模保持總體穩定。
中國人民銀行公布，5月末中國外匯存底為3.128兆美元，按月增加80.6億美元，結束此前連續4個月跌勢。高於預期的3.120兆美元
人行數據還顯示，5月末官方儲備資產中黃金儲備1,151億美元，4月末為1,197億美元。以盎司計，5月底黃金儲備6,264萬盎司，為連續33個月保持不變。
大陸外管局表示，5月外匯市場運行總體平穩，境內外匯供求保持基本平衡。中國經濟長期向好的基本面沒有改變，將支持外匯存底規模保持總體穩定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。