國民黨提名前行政院長張善政參選桃園市長，爭取參選桃園市長失利的前台北市議員羅智強「祈福走桃園」活動仍舊持續進行。羅智強表示，在八德祈福行腳的路上，倒不覺得疲倦，只是結束行程的時候，一上車就直接暈倒、大概昏了半個小時才醒過來。

羅智強11日在臉書貼文表示，今天真的有累到的感覺。他和桃園市議員朱珍瑤祈福走八德，從早上8點鐘，一直到晚上6點才結束，中間幾乎沒有休息。今天的八德陰晴不定，一會下大雨、一會放晴。雨衣穿穿脫脫。身體不是被雨水打濕，就是被汗水浸濕。

羅智強接著表示，在祈福行腳的路上，倒不覺得疲倦，因為一路上都會遇到民眾熱情的鼓勵和加油聲。只是結束行程的時候，他一上車，就直接暈倒、大概昏了半個小時才醒過來。

羅智強預告表示，明天將和議員徐其萬、議員梁為超行走大園，從仁壽宮出發，一直走到月眉山東橋結束。

網友表示，「今天真是又熱又潮濕呢！記得走3天休1天唷，避免過勞。勞動部關心您」、「智強的毅力，無人能比，加油！一定會繼續支持你！」、「小強哥太累了，周末休息一下吧」、「這種天氣一定要多補充水分，否則可能很容易中暑，保重！加油！」