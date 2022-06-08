大陸華東地區逐步復工，被動元件廠國巨(2327)及禾伸堂(3026)5月合併營收同步回升，其中國巨5月合併營收為105.3億元，月增3.8%，禾伸堂5月合併營收為12.77億元，月增1.92%。

大陸昆山及上海全面解封復工，出貨逐步回復，且利基型產品需求穩健，國巨5月合併營收為105.3億元，較上月增加3.8%，並較去年同月增加14.4%；累計前5月合併營收為508.04億元，較去年同期增加21.1%。

國巨表示，雖然公司在中國的廠區生產營運持續維持正常，但仍需密切關注全球疫情與國際局勢的變化，以及中國封城影響原物料供給及物流運輸等不確定因素，審慎應對業績及營運展望。

禾伸堂5月合併營收約12.77億元，較上月增加1.92%，較去年同月減少17.02%；累計前5月合併營收約68.45億元，較去年同期減少7.01%。

禾伸堂表示，5月受到中國地區疫情防控而影響部分出貨，禾伸堂將謹慎關注客戶復工進度以及物流恢復情況，配合客戶需求，提供即時的產品與服務。