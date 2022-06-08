如果把確診人數10%、保守黑數抓10%，再加上已打3劑的60%，台灣已達80%群體免疫門檻，「可以把口罩拿掉了嗎」。中央流行疫情指揮中心直呼不妥；醫師認為，每年秋冬是流感好發季節，要把口罩拿掉，明年再說。
過完一個端午節連假，本土疫情再度見到8字頭，7日這天新增近8.3萬例，高雄、台中分居前兩名，呈現「北降南升」現象。而隨著國人確診破200萬，達人口數約10%，要是再把黑數（保守估計10%）算進去，至少400萬人曾得過新冠肺炎。
醫界有聲音認為，若加上超過60%的第3劑疫苗覆蓋率，等於台灣已達80%群體免疫門檻，離正常生活不遠了，至少「可把口罩拿掉」。
衛福部傳染病防治網中區指揮官黃高彬表示，雖然80%群體免疫是重要指標，不過最近確診的人實在太多了，他建議應等確診數降至一個水準，在確保醫療量能的前提下再做調整，觀察到6月底是合理評估。
台大兒童醫院院長黃立民指出，下半年的秋、冬是流感季節，如果口罩可以因防疫需求繼續戴著，更能預防流感，真的想把口罩拿掉，最好等明年比較適合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。