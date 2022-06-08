如果把確診人數10%、保守黑數抓10%，再加上已打3劑的60%，台灣已達80%群體免疫門檻，「可以把口罩拿掉了嗎」。中央流行疫情指揮中心直呼不妥；醫師認為，每年秋冬是流感好發季節，要把口罩拿掉，明年再說。

過完一個端午節連假，本土疫情再度見到8字頭，7日這天新增近8.3萬例，高雄、台中分居前兩名，呈現「北降南升」現象。而隨著國人確診破200萬，達人口數約10%，要是再把黑數（保守估計10%）算進去，至少400萬人曾得過新冠肺炎。

醫界有聲音認為，若加上超過60%的第3劑疫苗覆蓋率，等於台灣已達80%群體免疫門檻，離正常生活不遠了，至少「可把口罩拿掉」。

衛福部傳染病防治網中區指揮官黃高彬表示，雖然80%群體免疫是重要指標，不過最近確診的人實在太多了，他建議應等確診數降至一個水準，在確保醫療量能的前提下再做調整，觀察到6月底是合理評估。

台大兒童醫院院長黃立民指出，下半年的秋、冬是流感季節，如果口罩可以因防疫需求繼續戴著，更能預防流感，真的想把口罩拿掉，最好等明年比較適合。