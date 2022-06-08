正妹主持人「小豬」黃沐妍，長相亮麗有型又有姣好身材，近期參加《全明星運動會》打出知名度來，後來節目拍攝告一段落，她保持著對運動健身的熱愛，日常也要去鍛鍊維持身材，近日她常在社群分享鍛鍊成果，只見她上空僅穿了件粉色bra辣曬纖細螞蟻腰，向前一挺出川字腹肌馬上現形，嚇壞眾人。

小豬《全明星運動會》後也曾大秀箭藝，辣露纖細螞蟻腰和結實腹肌。(圖/小豬 FB)

愛運動的小豬，近期才剛結束《全明星》的拍攝，她在FB向大家宣告 ：「《運動會》後還是要努力」隨後立刻曬出健身成果。照片中，她扭腰向前微挺擺出S曲線，開心拿起手機對鏡子自拍，反射出她鏡中粉色bra裡的豐滿上圍，上半身瑜珈褲更襯托苗條鉛筆腿，而最吸睛的是螞蟻腰，不僅纖細還有驚人川字肌十分惹火。

小豬開心對著鏡子自拍，螞蟻腰上擁有線條分明的川字肌。(圖/小豬 FB)

小豬笑著表示，其實《全明星》剛結束有小小偷懶過，想不到才一陣子沒運動，竟然害她整個人發福到54公斤。健身辛苦終有收穫，她這張健身照一經PO出，引來網友紛紛稱讚起她的川字腹肌：「好媳婦那個腹G（肌）線條超好看ㄟ（欸）」、「很努力、上進的小豬」、「滿分的身材～羨慕」、「身材還是保持的很好」。

小豬身材一向超好，這次拍健身美照也很吸引人。(圖/小豬 FB)

小豬穿上泳裝更是夏日好風景，有網友看她變更苗條，開玩笑不能再叫她藝名小豬了。(圖/小豬 FB)

另一方面，小豬也打趣道，在她拍下這張川字肌照後，隔天線條竟又消失不見了，隨後她也透露近來決定加強「戒糖」，要再努力維持好身材。底下留言區也驚現一排藍勾勾，人氣啦啦隊女神巫苡瑄就誇：「好強的腹肌！」、籃籃道賀：「太強了！」，至於男星黃鐙輝也大方給出一個「讚」，盛讚小豬辛苦鍛鍊下的成果。