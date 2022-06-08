羅智強說希望陳時中部長成全台灣的防疫。(呂筱蟬攝)

前台北市議員羅智強8日繼續桃園祈福行腳，他說希望衛福部長陳時中也成全台灣的防疫，批陳還在糾結要不要選台北市長，建議他回到防疫角色，告訴民進黨不接受提名徵召，這樣的話相信他可以贏得更多人的信任，沒有選舉動機也不會心猿意馬，希望陳時中部長當機立斷把心思放在防疫工作上。

羅智強說，陳時中角色非常重要，他是當前比總統還重要的人，不只是防疫工作，可以說是台灣人的性命也掌握在他手中，最近他確實讓人感覺到有一點分心，糾結在要不要選台北市長這件事上，但在疫情這麼嚴重狀況之下，防疫陣前換將是不好的事情，羅也說自己不是從黨派角度來看，因為現在沒有要參選桃園或台北市長，陳時中成不成為市長候選人跟他沒有政治利益關係。

羅說，要給陳時中很誠懇的忠告，就是成全台灣的防疫，這才是防疫指揮官現在最該做的事，他也引用《插秧詩》中的詩句「原來退步是向前」送給陳時中部長，建議他當機立斷把心思放在防疫工作上。

而台北市長柯文哲也說關心羅智強下一步想找他談談，對此羅回應，在台北市議會的4年工作，雖然黨派不同和柯有一些交情私交還不錯，離開市議會之後也與柯談過一次，他也給很多建議，現在桃園市長之旅暫告一段落，做為朋友柯市長的關心很感謝他，也會找時間去拜訪他。

至於是否會加入張善政團隊一起拚桃園市長勝選？羅仍一貫說法表示這段時間對於祈福桃園這件事有承諾，跟著關心桃園疫情朋友繼續行腳走路、祈福傾聽人民聲音，隨時都在街頭歡迎任何人參加。之後是否會替黨籍市議員甚至是在野黨輔選？羅說，民主制衡是他重視與在乎的價值，政黨之間會有競爭因素，但從制衡角度看，很多在野陣營有優秀人才，如果幫的上忙對方也不嫌棄的話，國民黨的好朋友一定為幫助優秀同志在選戰上贏得為民服務的機會，而在野黨朋友有需要的話，在能力範圍之內一定會試著幫忙。