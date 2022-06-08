新冠肺炎死者遺體24小時火化風波愈演愈烈，中央流行疫情指揮中心過去多次澄清未規定24小時內火化，僅針對通報時間訂定時限，昨天指揮官陳時中突然改口坦承，24小時內火化是對的，只是公文沒有明寫。前彰化醫師公會全聯會理事長蔡明忠怒批，3000多名染疫死亡者的家屬無法送最後一程，在心中留下永遠的傷痛，陳時中仍想避重就輕、逃避責任，欠死者家屬一個道歉！

蔡明忠表示，雖然陳時中之前堅稱法令沒有規定24小時內火化，但指揮中心要求盡速處理，指引下到衛生局、醫院、殯葬業者處置作業必須裝二層屍袋、不能放冰櫃，等同遺體無法在中途停留，一路送到火葬場，一天就處理完畢。

蔡明忠指出，新冠肺炎迄今已有3000多人死亡，對這些家屬來說，不能好好送親人最後一程，是心中永遠的傷痛，豈只是「沒有寫明」一句話可以帶過；面對新冠肺炎確診者生死大事，陳時中沒有一絲同理、憐憫，卻只有在文字上硬拗、卸責，實在令人無法苟同，「說對不起有這麼難嗎？」

另外，指揮中心日前公布5到11歲兒童疫苗接種率，悄悄加上兒童確診人數，計算成「社區涵蓋率74.2％」，蔡英文總統臉書卻寫成「兒童疫苗涵蓋率74.2％」，被發現錯誤才緊急更正。蔡明忠砲轟，無論是疫苗涵蓋率或是社區涵蓋率，在學理上都有一定的定義，非張三併李四，未料指揮中心還辯稱，因3個月內兒童無法打疫苗，但其體內有一定的保護力，才會另外以社區涵蓋率進行計算，指揮中心淪落至此已是貽笑大方、專業掃地。

蔡明忠也提到，過去陳時中認為新冠確診病例沒有黑數，日前卻突然提及「國內感染數是確診數的3倍」；目前國內已有250多萬人確診，換言之可能已有6、700萬人染疫。

他回顧疫情爆發以來，因快篩及給藥不足，讓不少民眾自我蓋牌，當時外界即不斷提醒確診黑數的存在，但陳時中獨排眾議不這麼認為，後來又自己跳出來坦承有黑數，指揮中心硬拗、不認錯事蹟又添一樁，也恐錯失防疫先機，後果卻由全民來承擔。