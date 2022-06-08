雲朗觀光集團宣布旗下「君品酒店台北」、「淡水嘉盧」、「翰品酒店新莊」、「頤品大飯店新莊」、「頤璽會館新莊」、「桃園皇家薇庭」、「台中蘭克斯特」「兆品酒店嘉義」、「翰品酒店高雄」與「頤品大飯店高雄」等宴會場地，推出「無條件取消婚宴」政策，自即日起預訂明年2月28日前的喜宴，至辦理的前10天，不須任何理由可無條件退還100％訂金，在疫情之下搶攻結婚商機，同時增加辦理婚宴的靈活度與彈性。

雲朗觀光集團表示，參照衛福部食品藥物管理署公告的「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約範本」，訂席期日距約定辦席、外燴（辦桌）日90日以前者，於原定辦席、外燴（辦桌）日前90日以上到達者，得請求飯店退還已付100％定金。雲品國際丁原偉總經理表示，目前消費者在決定婚宴時始終猶豫不決，長期下來造成產業停滯，為了刺激消費者下訂率，目前雲朗觀光所推出的定型化契約將會是業界中條件最佳的，雲朗觀光集團提供了最好的服務與解決辦法，10天前能夠退訂可說是史無前例，不僅能夠保障消費者辦理的權益，也能夠刺激下半年至明年首季的宴會銷售，預期能帶動600場宴會。

雲朗觀光集團表示，六月通常是許多新人下訂的高峰期，故雲朗觀光集團在此時祭出婚宴預訂的新政策，提供結婚新人靈活辦理婚宴的選擇，更避免親友因隔離或無法入境回國而無法辦理的窘境，終身大事與防疫安全皆能兼顧。

雲朗觀光集團聯合十大館別所推出的無條件取消婚宴政策，自6月8日起受理預訂，至明年2月28日的喜宴，至喜宴辦理的前10天，不須任何理由可無條件100％退還定金，詳情可上雲朗觀光官方網站。雲朗觀光提醒，婚禮職人94狂等異業合作專案不適用。