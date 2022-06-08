世界銀行(World Bank)大幅下調全球經濟成長預測，但蘋果(Apple)帶隊科技股領漲下，帶給標普500指數強大支撐，國際油價上揚也激勵能源股大漲創下2014年以來新高，周二美股連2天收高，四大指數上演開低反彈收全日高點。周三台股開漲25.79點報16538.67點，盤中穩揚至16702.99點最高，上漲190.11點，航運、鋼鐵盤中漲幅略收斂，金融、電子仍強勁，站上5日線、拚穩16700關卡。

截止上午11:15左右，加權指數上漲143.63點或0.87%，報16656.51點；櫃檯指數上漲0.88點或0.43%，報203.41點。

台股周二ADR全面收高，聯電ADR漲1.91%，台積電、日月光ADR分漲0.78%、0.14%。超級股東會登場，指標股台積電(2330)開漲4元至539元，盤中一度上漲10元來到最高545元，聯電(2303)、日月光投控(3711)漲逾1%，鴻海(2317)漲約1%，聯發科(2454)更強漲近5%。股王股后矽力-KY(6415)、信驊(5274)力漲逾2.5%、4%，大立光也漲逾1.5%。

亞德客-KY(1590)、錩泰(1541)、中砂(1560)強漲逾半根漲停，激勵電機類指漲近2%最強，半導體、電子漲逾1%，齊掌兵權，成交占比雙雙上揚，航運股比重略降，仍守住一成占比，貨櫃三雄的陽明(2609)、萬海(2615)漲幅均超過1%，長榮(2603)熄火持平，散裝航運股慧洋-KY(2637)除息首日，每股配息5.5元，慧洋除息參考價為99元，周三股價盤中最高一度達101.5元，尚未填息，隨後暫時走疲翻黑，呈現窘貼息；航空雙雄不同調，長榮航(2618)股價表現疲弱、華航(2610)則出現回溫反彈。航運、鋼鐵盤中漲幅略收斂，金融、電子仍強勁，營建為唯一暫收墨的類股。

而連鎖餐飲集團王品(2727)周四起實施庫藏股，預計買回自家股票1540張轉讓給員工，為上市以來第三次、睽違近1年半再度實施庫藏股，周三股價率先強漲近半根漲停板。電腦周邊零件廠建碁(3046)、誠研(3494)、嘉基(6715)盤中攻上漲停板，股價分別為31.55元、6.71元、123.5元。

台股周三震盪上揚，下檔支撐力道強勁，不過國際股市變數仍多，且成交量低迷，美國10日將公布5月消費者物價指數(CPI)、16日將舉行的Fed利率決策會議，觀望氣氛濃厚。國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，在美國本周公布5月CPI之前，台股恐仍受此不確定因素影響。永豐期貨也認為，短線上不利多方衝高。

台新投顧副總黃文清則指出，市場已經走出上半年俄烏戰爭、升息、疫情所帶來的疑慮，看好台股反彈行情有望延續。操作重點聚焦在趨勢主流族群，例如：半導體、電動車、車用電子族群，皆可短中長線進場操作。