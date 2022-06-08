關於染疫遺體火化時間，指揮中心過去多次澄清未規定24小時內火化，防疫指揮官陳時中昨(7日)改口坦承，公文所指「盡速」處理遺體就是指24小時內，「只是我們沒有明寫」。對此國民黨立委鄭麗文昨在臉書痛批，指揮中心給一個清楚明確的指引真的有這麼困難嗎？中央正確訂定火化流程，本來就是指揮中心的責任，甩鍋卸責如今卻成了政府的常態！

鄭麗文在臉書談到，指揮中心一再強調沒有24小時火化，7日記者會上又只說儘速、原則上，所以陳時中部長儘速到底是多久？請給國人一個清楚明確的指引！不要又像3+11沒有會議記錄一樣。

鄭麗文指出，對於這些疫情下的亂象，國民黨團也要求，第一，因疫情指揮中心規定不清造成往生者家屬莫大的傷痛，陳時中責無旁貸，應盡速道歉下台；第二，衛福部應盡快、明確說明染疫往生者的大體處理時間，讓家屬、殯葬業者有所遵循；第三，府應輔導殯葬業者找出適當作法，避免家屬見不到親人最後一面的遺憾。

最後，鄭麗文更質疑，口罩之亂、疫苗之亂、快篩之亂後，甚至是現在陳時中引起的火化之亂，這些毫無準備、毫無準備配套就草草開始，這就是民進黨的超前部署、正常生活、新台灣模式嗎？