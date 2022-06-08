半導體測試介面廠精測(6510)今（8）日召開股東常會，承認2021年財報及盈餘分派案，決議配息13.6元，金額創歷年新高。展望2022年，隨著晶圓測試複雜度大幅提升，精測多款混針技術探針卡正在客戶端進行驗證，期待驗證順利、挹注未來營收成長。

精測2021年合併營收創42.4億元新高、年增0.78％，營業利益10.8億元、年減8.9％，仍創歷史次高，毛利率54.03％、營益率25.49％，低於前年54.15％、28.2％。在業外轉營挹注下，稅後淨利8.91億元、年減4.49％，每股盈餘（EPS）27.2元，仍雙創次高。

精測表示，去年半導體產業受地緣政治、疫情等國際情勢影響，產業供應鏈面臨重組。精測在產業透過數位升級導入智慧製造，推出多款自製微機電（MEMS）探針、積極拓展探針卡市場，全年探針卡營收貢獻達4成達成目標，帶動全年營收逆勢成長創高。

據全球權威研調機構Yole Developpement近日出具最新半導體探針卡調查報告統計，精測去年半導體探針卡產品營收年增達54.8％，位居全球探針卡前十強之冠，顯見近年來以「5G為底、AI為用」市場方向進行多款MEMS探針卡產品布局，深獲市場認同與青睞。

展望2022年，在「5G為底，AI為用」的產業環境下，晶圓測試複雜度大幅提升，將衍生同質與異質整合的技術需求，也為精測新推出的混針技術探針卡帶來新商機。精測表示，多款混針技術探針卡正在客戶端進行驗證，期待驗證順利、挹注公司未來營收。

面對國際局勢詭譎多變、疫情反覆、及因應氣候變遷的相關要求逐漸強化，精測將持續技術研發、追求卓越製造、強化經營管理，以維繫企業競爭力，同時加強對經營環境掌握，持續善盡落實公司治理、企業社會責任與綠色環保法令等ESG面向之責。