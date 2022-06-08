球迷觀看P.LEAGUE＋職業籃球聯盟精彩賽事，情緒沸騰。（新竹街口攻城獅球團提供／盧金足台中傳真）

P.LEAGUE＋職業籃球聯盟精彩賽事受矚目，日前攻城獅隊於新竹主場迎戰新北國王隊，富宇建設業務部副總經理王國楨現身新竹縣體育館擔任開球嘉賓，該場賽事是富宇加入贊助陣容的首戰，兩隊在高分貝的應援聲中激烈廝殺。

富宇建設執行長張世欣指出，攻城獅隊的經營理念，與象徵富宇深耕在地、團隊合作，以及追求進步的共好精神不謀而合，為品牌注入年輕活力的DNA。

看好攻城獅的高人氣，來自新竹在地連結的深化、強大的行銷團隊與特色應援模式，今年賽季強化組織進攻的團隊合作，季後賽口號「＃沒有畏什麼」更傳達無畏精神。

此外，去年底斥資3500萬升級的主場館，打造聲光效果十足的臨場震撼，「獅吼筒」、「打卡鐘」設計為球迷帶來有趣的入場體驗。

品牌建商「富宇建設」加入球賽贊助陣容，在「全台最狂主場」的大型LED及環繞音響下，與「獅紫軍」同場助威，為球隊帶來強力應援。