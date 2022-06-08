屏東縣8日新增3236例本土確診個案，縣府衛生局統計，目前全縣完成3劑疫苗接種率不到7成、仍然偏低，尤其是60歲以上施打率較低，卻是抵抗力較低、容易重症族群，因此呼籲民眾盡快施打疫苗。

屏縣衛生局指出，接種疫苗、提升群體免疫力是恢復正常生活關鍵之一，根據統計，全縣疫苗接種人口涵蓋率第1劑88.35％，第2劑79.11％，第3劑追加劑接種率為62.9％。其中第3劑60-64歲接種率為70.70％，65歲以上接種率為68.86％，施打率還有待提升。

衛生局表示，為鼓勵長輩施打疫苗，至6月30日前65歲以上長輩施打1、2、3、4劑均可領取500元禮券，以及2劑快篩試劑，請民眾可以至合約院所或衛生所施打。至於先前有部分長輩因遲未領到施打疫苗500元禮券而發生不快事件，衛生局強調，禮券與快篩試劑均已備足，請長輩不要擔心，只要6月底前施打疫苗一定可以領到。

此外，縣府對於確診居家照護關懷專線也接到一些「超級任務」，包括要求半夜送宵夜等等，縣府呼籲，如果確診居家照護者獨居或沒有鄰居、親友協助送餐食，建議提前打關懷專線協助，以免辛苦的服務人員疲於奔命。

另依中央流行疫情指揮中心最新公告，住院病人、陪病者、探病者、醫療照護人員、採檢人員，及急診留觀24小時以上的病人及其陪病者，如果本身為確診者且已解除隔離，並符合「距發病日或採檢陽性日(無症狀者)15天以上至3個月內」，可免除相關入院篩檢及定期篩檢。

實施日期以各醫院公告為主，衛生局也請民眾配合各醫院的公告政策。