國民黨主席朱立倫日前飛往美國展開訪問行程，5日在華府接受媒體訪問，被問到此行是否為自己2024總統大選鋪路，朱強調2024選戰跟他沒有關係。資深媒體人黃暐瀚昨（7日）在節目「鄉民大會」中表示，朱立倫說不選2024其實不用太認真看待，朱私底下也表示「只是要去喬2024年的人選」，黃更暗指「2024朱立倫要扶植的人就是侯友宜」。

黃暐瀚表示，朱立倫說「2024選戰跟我沒有關係」，這件事朱立倫私下也跟很多人講過，強調他「不選2024」，甚至跟很多國民黨內重要政治人物都當面說過。

但黃暐瀚拿出以前朱立倫的例子，認為朱「有一個身體，兩個靈魂」，以前朱立倫提名洪秀柱的時候，也沒說要換掉洪秀柱，也就是說朱立倫時常「左右為難」，因此對於朱立倫表示「不選2024」這件事情，其實也不用太認真看待，因為時空環境不同之後，狀況就會變得不一樣。

黃暐瀚說，朱立倫以前強調「只是要去喬2024，扶植或力挺要選2024的人」，黃暐瀚也暗指「那個2024朱立倫要扶植的人，其實就是侯友宜」。