年底新北市長選舉，國民黨籍現任市長侯友宜將競選連任，民進黨近日傳出英系立委羅致政獲行政院長蘇貞昌支持，可望代表民進黨參選。藍營正妹、新北市議員參選人戴湘儀今(14日)表示，不管民進黨是誰出線參選，都不會影響侯友宜的腳步，目前仍有許多除了新北以外的議員參選人，都希望能和侯友宜拍照同掛看板，可以看出「侯友宜的能量也是能外溢到其他縣市」。

現年31歲的戴湘儀，曾任壹電視記者兼任主播，後被延攬至新北市府擔任副發言人，今年2月辭職投入新北議員選舉。

據《鏡週刊》報導，民進黨原本想徵召內政部長徐國勇參選新北市長，不過徐國勇無參選意願，於是轉向詢問新北在地的民進黨立委，其中以英系的羅致政獲得了曾任台北縣長的蘇貞昌支持，出線機率大增。

國民黨新北市議員參選人、「侯家軍」戴湘儀。（圖/翻攝 戴湘儀臉書）

戴湘儀近日接受《中評社》專訪指出，依侯友宜個性，並不會看民進黨要派誰出來選新北市長，就影響他考量投入選舉的時間，目前侯友宜仍以市政為優先，她認為侯應該會把時間押在很後面才會真正投入選戰，請假轉成選舉模式。

談到2018年選舉有韓國瑜當國民黨全台縣市長的領頭羊，這次選舉，侯友宜能扮演類似韓國瑜當年的角色嗎？戴湘儀認為，韓國瑜和侯友宜兩人的風格很不一樣，侯屬於比較務實、說真話，然後努力做事的風格，韓則是群眾魅力好、口才好，媒體上比較吃香。

戴湘儀也提到，目前仍有許多除了新北以外的議員參選人，都希望能和侯友宜拍照同掛看板，可以看出侯友宜的能量也是能外溢到其他縣市，但有沒有辦法像2018年韓流那樣引起這麼大的浪潮，讓國民黨遍地開花，她也不知道，可以期待也可能還要再觀察。