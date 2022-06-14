前衛生署長楊志良今（14）日下午拜會高雄市議長曾麗燕，彼此交流防疫相關看法。（柯宗緯攝）

前衛生署長楊志良今（14）日下午拜會高雄市議長曾麗燕，彼此交流防疫相關看法。（柯宗緯攝）

選不選高雄市長？楊志良回4字 驚爆最適合人選是「她」

國民黨籍的前衛生署長楊志良昨首度鬆口，若黨有需要，願意承擔選高雄市長。楊今（14）日下午拜會高雄市議長曾麗燕，彼此交流防疫相關看法，他左批蔡英文、右打陳其邁。媒體問及是否參選？他直說「會拚一下」，但又自爆心中第一人選其實是無黨籍立委高金素梅。

楊志良今天在國民黨高市黨部副主委李玉文、黃國雄黨部副主委鄭東元等地方人士陪同下，到高雄市議會拜會議長曾麗燕，國民黨黨團總召童燕珍、議員邱于軒、陳若翠等人陪同。

楊志良提到，高雄目前疫情相當嚴峻，這次來是要拜託議長、議員，不要再讓民眾身體健康受到傷害，大家一起監督陳其邁，「選市長是之後的事情」。

「陳其邁該做的都沒做！」楊志良痛批，身為台大公衛畢業的陳其邁台大公衛，又是南部的諸侯，為何不派衛生所的公衛護士到老人家中施打疫苗並追蹤，而針對兒童MIS-C，高醫等醫學中心應該要成立團隊因應。

媒體問及，昨天說自己比陳其邁能幹？楊志良表示，「自己去問陳其邁市長是他能幹，還是我能幹」，不滿陳其邁的防疫作為。話鋒一轉，還跳tone說，陳時中現在生病了，但上天有好生之德，「我們也不希望他重症死掉，希望他早日康復，我希望他趕快選台北市長，他選台北市長，我一定投一票」。

至於到底選不選？楊志良說，可以考慮遷戶籍到高雄，時間上還來得及，自己與高雄很有淵源，「也好多人跟我說，要我出來拚一下，所以我就出來拚一下」，不過當市長是其次，最重要的是高雄市民，市民的生命健康跟生活最重要。

不過，楊志良也認為，張亞中、柯志恩都很好，高金素梅若願意最好，「如果我是朱立倫，我就拜託高金素梅加入國民黨，打敗陳其邁」，但國民黨有國民黨的機制，雖然自己對國民黨有很多意見，但是最後會遵從黨的制度。

曾麗燕表示，針對這次高市府採購問題快篩劑，下周要開臨時會進行報告，由議員進行質詢。童燕珍也向楊志良請益說，大會要開始了，希望能用楊的專業多指導議員，讓議員問政可以更有力。楊則阿莎力說「當然可以，但是不要半夜兩點打來」。

至於如何看待楊志良選高市長？邱于軒認為，相信現在高雄市議員都是敞開心胸，不論是在地或空降，任何人能到高雄解決問題都歡迎，邀請所有可能的人選到高雄，為高雄市政開解方，可以為高雄找到更好的出路，就會是適合的市長人選。