財政部111年5月海關進出口貿易初步統計，5月出口420.8億美元，為歷年單月次高，月增1.5%，年增12.5%(按新台幣計算增18.7%)，連續23個月正成長；累計1至5月出口2044.8億美元，年增20.1%(按新台幣計算增20.7%)。5月進口396.8億美元，創單月新高，月增8.5%，年增26.7%(按新台幣計算增33.7%)；累計1至5月進口1814.1億美元，年增26.0%(按新台幣計算增26.7%)。5月出超24.1億美元，年減36.8億美元；累計1至5月出超230.7億美元，年減31.7億美元。

由於新興科技應用與數位商機持續熱絡，原物料行情居高，加上國際油品市場供需緊俏推升礦產品出口創高，5月總出口年增46.8億美元或12.5%，單月出口主要變動，電子零組件出口167.1億美元，年增34.4億美元或25.9%，其中積體電路增33.8億美元或28.3%、印刷電路增0.7億美元或13.5%、電容器及電阻器增0.3億美元或10.3%。礦產品出口25.0億美元，創歷年單月新高，年增13.6億美元或1.2倍，其中柴油增8.7億美元或1.9倍、汽油增2.3億美元或1.0倍、航空用燃油增1.4億美元或4.0倍。基本金屬及其製品出口35.1億美元，年增3.5億美元或11.2%。運輸工具出口15.3億美元，年增2.8億美元或22.0%，其中船舶增0.5億美元或2.6倍。化學品出口22.0億美元，年增1.5億美元或7.1%，其中苯乙烯增0.5億美元或77.6倍。光學器材出口8.8億美元。

累計1至5月出口年增342.4億美元或20.1%，以電子零組件增195.5億美元或30.4%、礦產品增36.6億美元或87.9%、基本金屬及其製品增33.2億美元或24.8%、資通與視聽產品增28.5億美元或12.4%等增加較多，光學器材減11.4億美元或19.5%。

受惠於出口衍生需求、國際原物料行情維持高檔，以及防疫產品、半導體設備採購續增，5月進口年增83.6億美元或26.7%，單月進口主要貨品變動， 農工原料進口286.0億美元，創歷年單月新高，年增67.1億美元或30.6%，其中礦產品增37.2億美元或87.1%。資本設備進口59.9億美元，年增8.5億美元或16.6%，其中半導體設備增6.7億美元或32.9%、交通運輸設備增1.7億美元或1.3倍、電機設備增0.6億美元或12.4%。消費品進口47.0億美元，創歷年單月新高，年增7.3億美元或18.4%，其中藥粧用品增8.2億美元或1.3倍，為疫苗、口服藥都大幅成長因素，筆電增1.2億美元或1.1倍，小客車減3.4億美元或39.4%。

累計1至5月進口年增374.1億美元或26.0%，其中農工原料進口1305.7億美元，增313.4億美元或31.6%，資本設備進口294.0億美元，增36.8億美元或14.3%，消費品進口197.1億美元，增23.2億美元或13.4%。

5月主要出口國家/地區，5月對東協出口創歷年新高，對日本為單月次高。對大陸與香港出口158.1億美元，年增1.2億美元或0.8%，其中電子零組件增17.0億美元或21.5%，光學器材減4.2億美元或38.6%、資通與視聽產品減3.7億美元或22.5%、塑橡膠及其製品減2.3億美元或22.9%、機械減1.7億美元或19.4%。對東協出口73.4億美元，年增14.2億美元或24.0%；對日本出口28.5億美元，年增4.4億美元或18.3%、對美國出口62.8億美元，年增8.5億美元或15.5%；對歐洲出口36.0億美元，年增1.6億美元或4.7%。

累計1至5月對大陸與香港出口816.3億美元，年增91.6億美元或12.6%，對東協出口341.9億美元，增64.8億美元或23.4%，對日本出口134.5億美元，增21.9億美元或19.4%，對美國出口312.2億美元，增71.9億美元或29.9%，對歐洲出口173.6億美元，增29.1億美元或20.1%。

進口方面，5月自大陸與香港進口83.1億美元，年增9.5億美元或12.9%，自歐洲進口46.6億美元，增8.7億美元或22.9%，自東協進口46.5億美元，增7.5億美元或19.1%，自日本進口45.3億美元，增1.8億美元或4.2%，自美國進口42.3億美元，增7.7億美元或22.1%，自中東地區進口38.3億美元，增18.9億美元或97.4%。累計1至5月自主要國家/地區進口，自中東地區增68.0%、自東協增25.1%、自美國增21.8%、自歐洲增19.0%、自大陸與香港增15.3%、自日本增8.8%。