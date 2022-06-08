知名帶貨直播網紅連千毅前陣子曾與網紅「勾惡」隔空交火，之後罵哭助理長瀨昆妮讓對方消失好一陣子，又被抓包盜用「最強奶媽」比基尼照慘遭女方砲轟，還槓上網紅鳳梨（吳泓逸）風波不斷。但他心情似不受影響，今(8日)PO出嬌妻「娜美」石帕玉的孕肚照，辣翻一票網友。

連千毅和嬌妻「真人版娜美」石帕玉育有2子，婚姻生活幸福美滿，還常標註「#她不需要成熟因為她的世界有我」，顯露寵妻狂人風範。連千毅今(8日)PO文透露嬌妻當年懷著大兒子，挺著6個月的孕肚，陪連千毅到澳門談博弈生意，讓他感動得向幫夫的愛妻喊話：「老婆辛苦了」。

在連千毅所曬出的2張孕照中，只見娜美雖懷有寶寶依然穿著火辣，上半身只有一塊無肩帶白布料遮胸，下半身僅著白絲襪的她低頭微笑，雙手輕捧微微隆起的渾圓孕肚，有孕在身但四肢依舊超纖細，完全看不出當時的她已經懷胎6個月，不科學的身材受封「真人版娜美」當之無愧。網友看了大讚：「最最最美的孕婦」、「好美孕婦」、「真羨慕！懷孕身材還可以那麼好」，連千毅則自豪說：「當年我真是玉樹臨風」。

連千毅先前在直播中曾把愛徒長瀨昆妮罵哭，有好一段期間兩人幾乎不再同框直播，讓不少人懷疑雙方是否徹底鬧翻？不過前日終於上演破冰大和解，直播中長瀨昆妮穿著迷你裙火辣現身熱舞，連千毅還怕對方走光貼心喬鏡頭，同台互動默契一如往常，師徒情誼似已重修舊好。