台北市政府爆發網軍疑雲，市議員陳怡君抓包自稱市府地下小編的PTT帳號「magelinus」是都更處前員工，批評資訊局竟稱年代久遠找不到，簡直公然推諉卸責，北市府副發言人魏文元也說，資訊局非「柯南」，還有公務要處理，人力要有效運用，遭陳怡君反酸「對不是柯南，而是每到快破案就昏迷睡著的毛利小五郎。」

陳怡君指出，市府原先答應在昨日議會大回前交出檢討報告，卻讓議員們空等，最後才在下班前生出「離譜至極」的檢討報告，完全複製貼上、沒還原過程，內容也僅有截圖和使用者，看不到相關說明和調查，簡直是敷衍。

陳怡君說，若要查明網友身份，明明可從網路帳號搜尋Email、臉書，只要看一下發文內容，就能知道PTT帳號「magelinus」，怎麼會找不到，可見市府和柯文哲是心裡有鬼，她痛批資訊局人才濟濟，卻連10分鐘搜尋就能做到的事，卻說找不到，那資訊局可以收起來了。

不過北市府副發言人魏文元回應，依照台北市政府網路管理規範，網路日誌保存規定至少1年，超過之後，若無使用北市府網路上PTT帳號將無法追查。她也說資訊局並非調查局，更不是柯南，還有許多重要市政公務要處理，人力及資源要有效運用，不能無限上綱。

此言遭陳怡君反酸，業餘的只要花10分鐘就找出真相，專業的高級公務員要查1個禮拜，如果不是在替自己人包庇拖延，就是行政效率低落，這在柯市府的團隊文化非常罕見，其中肯定有鬼。

陳怡君批評，如果公務人員真有這麼忙，那市府的「柯男」網軍閒到照三餐廢文，實在令人不解，她也反酸資訊局非柯南的說法，「對資訊局不是柯南，而是每到快破案就昏迷睡著的毛利小五郎。」