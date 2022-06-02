針對今日議員質詢，有疑似公務員上班時間於PTT發文，並遭投訴疑造謠事件，北市資訊局已啟動調查。

北市資訊局說明，北市府使用公務網路，上網出口皆集中管理，市府及所屬機關(構)上網時共用IP，因此有同IP多人使用情形，經技術人員調閱紀錄，比對來源確認為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工。

北市資訊局表示，調查人員直接聯繫文PO文當事人，渠坦承LXXXXXXr、gXXXXX0、gXXXXX0均為他的帳號，但發文為自身遭遇，抒發不滿而非造謠，於上班時間從事非公務行為，願受懲處。

北市資訊局指出，另一帳號tXXXXXXXXXg，為衛生局健康管理科同仁所有，於PTT發布徵才資訊，屬公務使用，無違反規定；另一名同仁，則因上班時間上網修改PTT 出版文章，因網路架構關係，使用同一組IP，三人並無相關。

北市資訊局稱，遭檢舉帳號原PO(財團法人台北市會展產業發展基金會員工)坦承該文為其所發，願配合調查，文章是否不當及相關懲處，將待獎懲委員會討論處理。