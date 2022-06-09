台南市9日在玉山盃B組勝部冠軍賽以2比4不敵桃園市，不過先發投手阮裕智繳出5.1局失1分的好投，此役投出生涯最快球速147公里，而他也確定會投入今年中職季中選秀。

阮裕智高一時球速才約120公里，來到高三速度飆破140，過去最快球速144公里，今天則是改寫生涯最快，「今天狀況很好，唯一就是那顆失投球比較可惜，聽到球速有147公里還是有嚇到。」

阮裕智指出球速能夠進步的原因，除了是在「傳接球實驗室」接受重量訓練外，另一個關鍵就是調整投球機制，「靠下半身發力，除了爆發力外也增強肩膀肌力訓練。」

今年中職增加第六隊，也吸引更多好手有意願投入選秀，阮裕智表示，自己在打完黑豹旗時就做出決定要投入中職選秀，「因為覺得自己準備好了。」對於球速自己希望能循序漸進步，被問到是否有欣賞的球員作為目標他則搖頭，「因為是把自己每天進步當作目標。」