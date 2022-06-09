和運租車力挺國內觀光復甦，於暑假來臨前搶先推出「暑期租二送一優惠」以及「和雲官網預約早鳥加碼」兩項好禮，供消費者提前預約暑期用車，盡早規畫行程享優惠。此外，為了感謝一線抗疫人員為人民辛苦付出，和運租車以行動支持，祭出醫護警消專屬租車優惠。

和運租車自即日起推出預約7月1日至9月30日期間內租車，不分平假日凡租滿2日，再送1日免費用車，換算每日最低租金只要1600元起，第四天後續租享6折優惠價，透過官網預約還能累積e-bonus，讓客戶租越多，越划算。本優惠專案適用於和運租車汽車全車款（機車、貨車、純電動汽車除外），無論是兩人之間的輕旅行，還是闔家團圓的家庭旅遊，都可滿足其需求。

不僅如此，和運租車更加碼推出早鳥預約用車好禮，客戶只需在用車30天前至和雲行動服務官網預約暑期租車，就送總價值1000元（5組200元）的和雲官網租車抵用券。另外，和運租車為醫療護理人員以及警察消防勇士獻上專屬心意，即日起至6月30日，醫護警消人員於取車時出示員工證、名片等從業證明，不分平假日享有租1天送1天專屬優惠，平均日租金最低1200元起。