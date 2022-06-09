鍾瑶帶蘭嶼的朋友一起上潘慧如節目。（球狀星團娛樂公司提供）

潘慧如、鍾瑶閨蜜話匣子打開停不了。（球狀星團娛樂公司提供）

潘慧如、鍾瑶之前一起去潛水。（球狀星團娛樂公司提供）

潘慧如YT頻道《飲joy Bar》節目本周邀請她的閨蜜鍾瑶一起暢聊。兩人因合作《姊的時代》結緣成為好友，關係甚至升等為家人。她們笑稱平常各自忙工作，不會像一般閨蜜天天電話聯絡，但只要有一方空閒下來，就一定會碰面，每次話閘子一開都是到凌晨。

由於2人都愛品酒，當初拍攝《姊的時代》前，演員們開拍前想先熟絡，常透過聚餐拉近距離，也因為喝酒聊生活、聊家庭，2人因此而打開心防。拍攝期適逢鍾瑶感情的過渡期，潘慧如也以過來人的經驗分享，協助她更堅強，也希望她避開媒體報導的2次傷害；當時適逢耶誕節，潘慧如擔心鍾瑶一個人過節，邀約一同聚餐，更奠定了2人友好的關係。

潘慧如說 ： 「鍾瑶的外在就是個男子漢，戶外活動不管是潛水、露營或登山，幾乎樣樣精通。但她內心根本就是有滿滿情懷的少女，她很注重小細節也非常重視儀式感，常會記得朋友的生日，甚至給上手寫卡片，朋友有任何困難，她也都第一時間關切安慰，非常暖心。」

熱愛戶外活動的鍾瑶，也是位環保小尖兵，常推動減塑以及蔬食環保的觀念。除此之外也推了潘慧如及郭書瑤下海，潘慧如就是因為收到鍾瑶從綠島水底郵筒，自潛下水12米親自寄給她的卡片，所以激起學習潛水的熱情，郭書瑶也是因為她的鼓勵及邀約，才開始學潛水。

鍾瑶當天為《飲joy Bar》節目帶來的飲品是「保力達B」。她說，因外婆很愛喝保力達B，她4、5歲時有次趁著外婆不注意的時候，從桌子底下伸手拿來偷喝，小時候不懂只覺得口感甜甜的，喝完昏昏的，覺得好玩，但從那次之後她就常常偷喝外婆的保力達B。鍾瑶笑說：「可能是小時候奠定了酒量的基礎，再加上成年後長期在國外工作，也就有了飲酒跟品酒的習慣。」

鍾瑶也邀請當初拍電影《海人漁》在蘭嶼熟識的好朋友一起上節目，分享保力達B要加什麼飲料才好喝，蘭嶼的朋友說：「在蘭嶼保力達B都是套啤酒，非常好喝，族人們最愛這樣喝。」鍾瑶也笑說，「在蘭嶼要認識新朋友，就是要帶保力達B，這是最好打通關的禮物。」

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