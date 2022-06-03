A-Lin近日釋出新歌〈姊妹旅行〉MV，邀來7位好友在山野拍攝，難得與好友同框，A-Lin搞笑說，一開始想讓好友變身7位小矮人襯托出白雪公主的美，殊不知好友都沒有要禮讓，每人都想要當主角，A-Lin笑表示，幸好早就請造型師準備華麗的亮片禮服，用心打造耀眼造型。

她感謝在人生路上有這群好友彼此督促、變得更堅強茁壯，開心在歌曲中唱出，「人生苦短要性感，別忘了要三八」。她這次與好閨蜜Sawu、Dennis、Joshua及4位默契合作的和聲老師一起入鏡，她表示，與表妹Sawu從小一起在部落玩耍長大，Sawu也是張震嶽的太太，Sawu打趣說：「我和A-Lin彼此手上都有很多對方的把柄。」

A-Lin與和聲老師平常除了工作和巡演，私下也經常聚會，她感性說：「很感謝每次上台都有他們陪伴，給我安全感。」她日前在新加坡開唱順利落幕，近年因為疫情影響，時隔2年多未與當地粉絲互動，讓愛唱歌的A-Lin心情興奮，當天唱到欲罷不能、不肯下台，期待與粉絲下次再相見。

她將在7月16、17日於台北小巨蛋開唱，熱情向歌迷喊話：「請大家做好準備，我一定會唱好唱滿。」A-Lin「A-LINK with PASSENGERS」小巨蛋門票將在5日中午12點於拓元售票系統開賣。

A-Lin（左四）先前邀來7位好友一起拍攝新歌MV，大夥人互動幽默逗趣。（索尼音樂提供）