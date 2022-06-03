劉冠廷（右一）與陳庭妮在新戲中自大學就有好交情。（時創影業提供）

劉冠廷（前排左起）、陳庭妮、袁艾菲、施名帥在新劇組「九個太陽」象徵濃烈情誼。（時創影業提供）

戲劇《愛情發生在三天後》描寫男女主角劉冠廷、陳庭妮大學畢業後相隔多年再見，錯綜複雜的感情發展，劇中有多場大學好友熱絡活潑的相處橋段，劉冠廷都會帶頭搞怪玩鬧、還會帶大家做暖身操，讓陳庭妮笑到「黑姑」（氣喘）：「這真的是我拍得最累的一部戲，不只拍戲時在玩，下戲也在玩，笑到發出小豬叫聲。」連回到家洗澡都忍不住回想「每日笑點」，笑稱整齣戲好像一場實境秀。

劉冠廷表示對這次的拍攝經歷相當難忘，愛胡鬧的他唯一害怕的就是導演：「導演一出現我們都會乖乖的，我們私下都稱導演是大魔王！」而戲裡「最強紅娘」施名帥和袁艾菲飾演劉冠廷、陳庭妮大學時代好友，為讓2人破鏡重圓，拼命製造機會、互使眼色，和大學9個好友組成「九個太陽」，逗趣又單純的相處模式，絕對會令觀眾想起求學時期的好朋友。

施名帥表示很少戲劇能有這麼多群戲，因為不好演也不好操作，但完成這部作品後非常開心，他也將在劇裡「賣命演出」，即使身負攸關性命的難言之隱，仍拼命使出各種計謀促成劉冠廷、陳庭妮復合的契機。

袁艾菲的角色如俠女般性格，每當有人心煩、遭遇困難時總是會兩肋插刀，她表示就讀高中女校時也有10個要好的朋友取名為「超級隨性幫」：「到現在仍會定期聚會、露營、一起出國玩。」她感嘆這樣單純的友情相當可貴：「看著同學從稚嫩的學生時期，邁入結婚、生小孩、移居海外的生活。」正如同劇中「九個太陽」從求學時期就建立好感情，畢業後仍保持深厚友誼，關心著彼此的工作、感情。

《愛情發生在三天後》即將在八大戲劇台6月18日起每周六晚間8點播出、晚間9點半於Netflix上線、東森戲劇台於6月19日起每周日晚間8點播出。