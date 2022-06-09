和泰集團和潤企業（6592）自結5月合併營收17.86億元、年增20.24％，今年以來第四度單月營收站上17億元大關，年增率更連續18個月超過10％以上；累計前五個月合併營收87.38億元、年增24.35％，在汽機車銷售下滑、通貨膨脹高漲的逆風下，營運衝出單月營收、累計營收同期最佳！

和潤表示，5月合併營收成長主要原因是保有客戶持續增加帶動營業收入增加。在營收項目貢獻度則分別以利息收入60％、營業租賃收入16％、融資租賃收入12％為最高。

展望6月，和潤認為，在疫情高峰即將反轉之下，個人消費金融、企業金融需求量能有望持續，故分期租賃市場動能可以期待。

此外，隨著營運規模的成長，和運開發發展低碳營運模式，為讓營運成長與環境永續並道而行，和潤從2020年起進行「ISO 14064-1溫室氣體盤查」，並連續兩年通過驗證，也積極對內外推行無紙化應用，去年一年節省約565萬張用紙量，等同於減少約42,940公斤碳排放量之成效。

另為進一步達成2050年淨零碳排願景，和潤於今年更成立子公司「和潤電能」專責集團內、外綠能業務，截至目前全台太陽能光電案場已達47場，也為這塊土地淨零碳排作出努力、貢獻。