大陸多所大學包括人民大學、南京大學、蘭州大學近期均陸續宣布退出或不參加國際大學排名。新華社旗下的刊物《半月談》刊文指出，大陸大學如此在意國際排名的原因包括名分、利益，以及當前大學管理者往往參照此類排名來安排經費及項目等，只有破除與大學排名掛鉤的深層次利益機制，才能徹底解決追逐排名問題。但文章強調，大陸大學「可以退出國際排行榜，卻不能退出評價」，要在大陸自評基礎上參考他評，特別是第三方評價。

一名中國教育科學研究院研究員在《半月談》刊文稱，大學國際排行榜曾發揮積極作用，提供此前大陸缺少的大學辦學品質考核方法與評價體系，促進大陸大學參與全球競爭。然而，把觀察視野擴大到全球卻發現，在大陸一些大學熱追國際排名時，發達國家的優秀大學並不特別在意此類排名。

文章指，大學是客觀與主觀的融合體，不同大學有其不同的大學使命、大學精神、大學理念、大學文化，這些本身沒有高低之分，也無法進行排名。且評定這些排行榜的機構本質上是商業機構，而非專業機構，運行的邏輯、規則、機制都有明顯的商業性，與大學應遵循的發展邏輯相抵牾。國際排行榜雖具有一定評價功能，但只能評價高校最外顯的那一部分，有局限性、膚淺性。用這套標準排名，指導大陸大學，顯然與大陸國家對大學規定的發展方向形成衝突，會誤導大學發展。

該文點出大陸大學為何如此在意國際排名的原因，包括國際排名既是名分，也是利益，當前大學管理者往往參照此類排名來安排經費、項目、學位點，只有破除與大學排名掛鉤的深層次利益機制，才能徹底解決追逐排名問題。

文章指，從大學發展階段來看，由於大陸大學尚處於外延發展階段，整體上未能自主確立專業評價標準，對大學評價還停留在看外在指標的階段，總想用外面的尺子量一量自己才放心。大陸大學要想真正告別單一維度的國際排行榜，就必須加快向內涵式發展轉型。減少排名，淡化排名的功利性，減少非專業非學術因素對排名的影響，同時要注意消除大陸大學跟國外排名機構的利益勾連，不能變成給諮詢費就能改排名。

不過，文章強調，「大陸大學可以退出國際排行榜，卻不能退出評價」，非但不能，實現大學高品質發展還需進一步加強大學的專業化評價，要在大陸自評基礎上參考他評，「特別是第三方評價，不能關起門來自己想怎麼評就怎麼評」。