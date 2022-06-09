Philippe Starck在設計界的地位無人能出其右，而Dior Maison則找上他，雙方攜手於今年的米蘭國際傢俱展重新詮釋品牌經典作品Medallion圓背椅，並重新打造24件作品並以霧面或拋光重新處理，同時於6月初於米蘭齊特里奧宮（Palazzo Citterio）以光影打造出獨特的展場空間，之後也將於Dior精品店展出，作品日後也可於所有Dior專賣店訂購。