Dior攜手Philippe Starck重現Medallion圓背椅之光 18:052022/06/09 中時 黃唯淯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Philippe Starck為Dior Maison重新打造的Medallion圓背椅作品。（Dior提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Philippe Starck在設計界的地位無人能出其右，而Dior Maison則找上他，雙方攜手於今年的米蘭國際傢俱展重新詮釋品牌經典作品Medallion圓背椅，並重新打造24件作品並以霧面或拋光重新處理，同時於6月初於米蘭齊特里奧宮（Palazzo Citterio）以光影打造出獨特的展場空間，之後也將於Dior精品店展出，作品日後也可於所有Dior專賣店訂購。 攜手The Body Shop、鉑翡斯 福容台北一館 推聯名主題房 台南晶英 攜手台中麗寶福容推雙城遊 精品聚焦米蘭家具展 #Dior #背椅 #攜手 #Medallion #米蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《航運股》宅配通攜手配客嘉 打造綠色網購循環生態圈 14:482022/06/06 財經 羅智強將鬆口下一步 張善政：期待攜手打拚 13:272022/06/02 政治 迎報復性客運需求 長榮航空Q4開航米蘭、慕尼黑 09:422022/05/31 財經 育達科大攜手社區做公益 包400顆粽送弱勢家庭慶端午 17:542022/05/31 寶島 寶雅攜手德國品牌vivo 印花換購開跑優惠下殺1折起 16:002022/06/08 生活 台隆ShapeX健身APP攜手聚陽 打造居家健身服務體驗區 22:242022/06/03 財經 Jurlique攜手台灣環境資訊協會「零碳永續」 04:102022/06/05 《旺來報》 台灣高鐵攜手路易莎 台中站聯名店開幕 11:072022/06/09 生活 聯聚攜手子品牌理仁 打造台中美感公園 22:252022/05/31 財經 華興集團攜手DIKE 推出防疫新品 21:412022/05/31 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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