本土疫情進入高原期，外傳中央流行疫情指揮中心6月收攤，指揮官、衛福部長陳時中也能順勢投入台北市長選戰，遭台北市長柯文哲酸「明牌報不下去」。前民進黨立委郭正亮9日透露，資深媒體人黃揚明8日在節目爆料，蔡政府將進行內閣改組，時間就落在6月下旬，主持人許甫驚呼「這是大新聞」。
近日傳出6月底若疫情趨緩，陳時中就要解散指揮中心，投身台北市長選戰，或由前副總統陳建仁接手指揮官一職。
郭正亮9日上台灣民眾黨經營的網路節目「民眾之聲」談及台北市長選舉，他表示，上述兩種說法都有可能，尤其最近流傳一大堆江湖傳說，郭透露，自己8日聽到黃揚明在節目中爆料，行政院長蘇貞昌最近脾氣不太好的原因，可能與蔡政府即將內閣改組有關，時間點就在6月下旬。
許甫驚呼：「內閣改組這是大新聞！」郭正亮接著表示，他問黃揚明，這傳聞消息哪裡來的？黃揚明表示不能說，但就是有這樣的傳聞，而且越來越多。
許甫分析，一般內閣改組就代表現有團隊施政不力，這次頂多微調吧？郭正亮反問：「大家會認為蘇貞昌輔選是利多嗎？」對於誰接掌指揮官，郭正亮則說，有傳出是陳建仁，也有人傳是桃園市長鄭文燦。
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