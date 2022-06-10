鼎山挺壽山！壽山動物園與家樂福攜手推出動物版「續食計畫」正式啟動，當日從家樂福鼎山店載回平常園區較少提供的蔬果，幫大象「阿里」、長鼻浣熊、沼林袋鼠、象龜和樹懶加菜，動物們對於難得一見的菜色感到好奇，阿里更發揮惜食精神，榮登「續食計畫」壽山動物園專場吃貨寶座！

為增加動物食材豐富性，壽山動物園與家樂福攜手推出動物版「續食計畫」，由家樂福將下架但仍可食的五穀根莖類、葉菜類和水果收集裝籃後，通知園方前往分店載運，透過動物園的中央廚房配送，讓保育員幫動物加菜。家樂福進一步表示，自2016年起推動「反食物浪費-家樂福續食計畫」，由受過食物安全訓練的員工，將下架但仍可食用的商品，捐贈予門市附近的社福團體；今年與壽山動物園合作的續食計畫開啟新的里程碑，希望用「食」力展現對動物的關懷。

壽山動物園在6月7日從家樂福鼎山店載回的牛蒡、天山雪蓮、紅橡木萵苣、紅鬚玉米筍、娃娃菜、胡蘿蔔、蘋果和芒果等蔬果因賞味期有限，園方立即將這份珍貴的心意轉送給大象「阿里」、長鼻浣熊、沼林袋鼠、象龜和樹懶享用。大象阿里用長鼻子取食蔬果，不挑食的牠充分展現惜食精神，全數吃得精光；沼林袋鼠在觀賞蔬果全席後，優先選擇紅鬚玉米筍進行啃食；長鼻浣熊大口品嚐蘋果和當季芒果，樹懶則以最舒適的姿態享用胡蘿蔔，而葉菜類則是象龜的首選。

壽山動物園在休園期間持續提升動物們的伙食，也力拼10月讓大家見到久違的動物朋友，更歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列。(記者 賴奕熏/高雄報導)