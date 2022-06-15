動物寶寶超萌Q！壽山動物園在5月底歡喜迎接2隻狐獴、2隻黑肚綿羊和3隻絨鼠的誕生，園方提供動物母親們隱密和安全的育幼環境，動物寶寶們也展現驚人的成長速度，如今新生的黑肚綿羊亦步亦趨的跟著媽媽行動，狐獴寶寶依偎在哥哥身邊撒嬌，絨鼠也學著跟媽媽和阿姨一起吃著胡蘿蔔丁，讓動物園洋溢著新生的喜悅。

壽山動物園在新動物園運動工程施作期間，仍提供給動物妥適的生活空間，絨鼠家族更建置符合牠們習性的冷氣空調環境，在5月底陸續有3種動物迎接新生命，為了讓動物寶寶平安健康長大，園區提供動物母親隱密和安全的空間，並準備月子餐以增加泌乳，保育員也會隨時關注動物母親和寶寶的一舉一動，希望提高新生動物健康成長的機會。

對於環境適應性及疾病抵抗力都很強的黑肚綿羊，因胸、腹部下側有深黑色毛而得此名。壽山動物園原有4母1公的黑肚綿羊，5月23日2隻黑肚綿羊寶寶誕生，園方提供動物母親們安全的育幼環境，如今新生的黑肚綿羊已站穩腳步跟著媽媽生活。園區內的可愛「獴」主–狐獴，也在同日產下2隻小寶寶，加入1母12公的狐獴家族，這2隻新生狐獴還錯把哥哥當媽媽撒嬌，還好哥哥展現兄長風範，任憑牠們在身上探尋。

絨鼠有著圓滾身型和嘟嘟小臉，全身披滿均勻的絨毛像絲般柔滑細緻，十分惹人憐愛，加上牠的長相與日本動畫大師宮崎駿《龍貓》中的經典角色豆豆龍相似，而被暱稱為龍貓。壽山動物園原本由8公7母絨鼠組成大家庭，在5月23日出生的2隻絨鼠已脫離只喝母乳的日子，學著媽媽和阿姨的姿勢，手捧胡蘿蔔丁並啃食的模樣相當可愛，另1隻較為弱勢的絨鼠寶寶則由保育員以人工哺育方式照養，並逐步引導牠融入群體生活。(記者 賴奕熏/高雄報導)