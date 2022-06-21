演出經典「愛在三部曲」愛情電影的男主角伊森霍克將在最新恐怖驚悚電影《闇黑電話》，挑戰演藝生涯中最可怕駭人的角色“擄童怪”，連對戲的童星都嚇得全身僵硬！

《闇黑電話》一片由《凶兆》、《驅魔》以及漫威超級英雄片《奇異博士》編導史考特德瑞森擔任製片、導演及共同編劇，史考特德瑞森回歸根源，執導他擅長的恐怖類型電影，並且再度和製作恐怖類型片首屈一指的布倫屋製作公司合作，推出一部全新恐怖驚悚片。

曾經4度入圍奧斯卡金像獎的伊森霍克演出演藝生涯中最可怕駭人的角色“擄童怪”，「看過這部電影，包準你再也忘不掉，這部片就像《凶兆》的姊妹作，但又更深沉詭異、更令人發毛。」雖然飾演芬尼的童星梅森塔姆斯知道這部電影的情節不是真的，但是他和伊森霍克之間的對手戲還是很可怕，「我第一次看到他戴上面具的時候，真的被嚇到全身僵住，害他不得不問我：『你沒事吧，兄弟？』我一直都很崇拜他這個這麼棒的演員，所以能夠親眼看到他演戲真的是一次超讚的經驗。」伊森霍克也希望能夠保護同戲演員的心靈不會受到任何創傷。

梅森塔姆斯遭綁架，靠一只電話活命。（UIP提供）

伊森霍克對梅森的評價很高，認為他是一個充滿歡樂的小朋友，而且非常熱愛演戲：「他很調皮但也很好相處，我必須很小心地確認當我們拍完一場可怕的戲份以後，他能夠了解到我們在拍攝這些戲份的時候玩得有多開心。」梅森塔姆斯最喜歡拍的戲份當然也都是他和伊森霍克之間的對手戲，「當我一開始看到和伊森演的那些戲份回放畫面時，我被伊森霍克綁架關在地下室真的超嗨的！」

劇中，擄童怪家地下室的那具老舊黑色撥盤式“闇黑電話”在電影中扮演至關重要的角色，那是超自然世界和現實世界之間的連結。美術指導派蒂波戴斯塔和她的工作團隊在做了很多功課之後，終於找到一具看起來完全像是來自1970年代的黑色撥盤式電話。他們買了好幾台同樣款式的電話，經過特別處理後呈現老舊的樣貌，感覺像是被用了很多很多年。

《闇黑電話》故事敘述一個害羞但聰明的13歲男孩芬尼（梅森塔姆斯 飾），被一名變態殺手綁架，並被關在一間經過隔音的地下室，所以不管他如何大聲尖叫也沒有用。當牆上一具壞掉的電話開始響起時，芬尼發現他可以聽到之前受害者的聲音，而且他們極力想要確保他們發生的慘事不會發生在芬尼身上。

新生代演員梅森塔姆斯則首次演出他的電影處女作，其他演員陣容還包括飾演芬尼妹妹葛溫的瑪德琳麥克羅（《蟻人與黃蜂女》）；飾演芬尼和葛溫的父親的傑瑞米戴維斯（《說來有點可笑》）；以及詹姆士蘭森（《凶兆》），台灣於7月1日驚悚上映。