「法拉利姐」張婷婷近日接受採訪，曝喜歡男星林志穎，得到對方的電話後還曾試圖打電話給林志穎卻遭對方痛罵；沒想到曾是朋友的好娜姬打臉，「這個故事法拉利姐有跟我提過，但說法完全不同！」；而當事人林志穎也無奈發聲表示和張婷婷「從沒對過話」。

張婷婷提到自己以前也曾開過跑車並十分喜歡男星林志穎，因緣際會下得到對方的電話，曾以粉絲之心試圖打電話給林志穎卻遭對方痛罵；還有一次與超跑教練練車，剛好教練也認識林志穎，在練習途中接到林志穎的電話，當他發現教練身旁還有其他人時，口氣卻突然變得不太好，讓張婷婷有些心碎，直呼「愛不對人」。

而林志穎本人今（11）日在相關新聞底下留言，直接打臉張婷婷說法：「……………不要浪費社會資源，從沒對過話。」，本人親自現身說法，見此，粉絲們紛紛湧入回應：「我們相信你的為人，清者自清」、「她只是想蹭聲量，不需理會」、「大家都相信你的」，還有人自首：「我小時候不懂事也打過你的手機電話，年輕的你沒罵人，現在更有智慧了，更不可能罵人呀」。

林志穎一開始還打錯字，澄清自己和張婷婷從來沒對過話。（圖／截取自facebook）

而曾是張婷婷好友的插畫家好娜姬發文揭露，透露張婷婷過去和她講過這個事情，但說法完全不一樣，「她曾經跟我炫耀說，有一次去某車商看車巧遇林志穎，她說林志穎知道她是法拉利姐，主動給她名片，還跟她要電話，法拉利姐說他很懂跑車，林志穎還說以後可以打電話跟她聊車子的事」，好娜姬強調：「看到新聞覺得她（張婷婷）真的太扯了，決定把我知道的版本告訴大家，讓大家自己判斷，她是不是一個說謊精，也不希望林志穎替她背這個黑鍋。」