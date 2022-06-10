高糖飲食不僅讓人變胖，甚至還會提高罹癌風險。肝膽腸胃科錢政弘醫師提到，他曾收治一名8旬阿嬤，因上腹部悶痛而就醫，進行腹部超音波檢查後，發現她確診胰臟癌，但阿嬤平常沒有不良嗜好或三高問題，一問之下才知道，由於她年紀大又牙口不好，平時有愛吃零食的習慣，不僅導致血糖上升，甚至出現胰臟癌。

肝膽腸胃科錢政弘醫師在《健康2.0》提到，先前一名80歲阿嬤因上腹部悶痛來看診，由於她年事已高，因此醫師並未用照胃鏡檢查，而是進行腹部超音波，發現阿嬤的胰臟胰管有擴張現象，由於正常胰管約0.2到0.3公分，但患者的胰管卻是0.4公分，雖然當下並未看到腫瘤，但以過去的經驗推測，可能是胰臟頭部長腫瘤導致。

錢政弘醫師安排電腦斷層，果真在胰臟頭部發現2公分腫瘤，確診為胰臟癌，所幸還是初期，病人開刀後順利痊癒，但家屬相當納悶，因為阿嬤沒有三高問題或不良習慣，不知道她為何會罹癌，醫師詢問之下才知道，阿嬤因牙口不好，平時飯吃的不多，所以喜歡吃好咬的餅乾，尤其是夾心餅乾，每天都會準備一包，想到就吃也未節制，導致血糖跟著上升，甚至出現胰臟癌。

錢政弘醫師也提醒，甜食或飲料過量對身體會造成傷害，中研院過去曾研究指出，糖和乙醯葡萄糖胺對DNA的損傷雖無法立即看見，但對器官損害難以修復，高糖飲食容易讓胰臟的糖代謝異常，長期累積下來，會大幅提高癌症和其他疾病的發生率，民眾若有喝飲料的習慣，建議每天以喝一杯為限，而且分量為中杯。